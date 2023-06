Roland Garros, Zverev batte Etcheverry e vola in semifinale

PARIGI (FRANCIA) - Alexander Zverev vola in semifinale del Roland Garros, secondo Slam del 2023 in corso sulla terra rossa parigina (montepremi 49.600.000 euro). Il tennista tedesco, testa di serie numero 34, ha superato in quattro set l'argentino Tomas Martin Etcheverry, numero 31 del ranking Atp, con il punteggio di 6-4 3-6 6-3 6-4 dopo 3 ore e 25 minuti di gioco. In semifinale il tedesco incontrerà il vincente della sfida tra Holger Rune e Casper Ruud.