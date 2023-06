Roland Garros, Swiatek trionfa ancora: Muchova ko in finale

Iga Swiatek ha vinto il Roland Garros per la terza volta in carriera, la seconda consecutiva, confermandosi regina incontrastata del tennis femminile. Nella finale giocata sulla terra rossa del Court Philippe Chatrier di Parigi, la tennista polacca, numero 1 del ranking Wta , ha battuto in tre set la ceca Karolina Muchova , numero 43 Wta e autentica rivelazione del torneo, con il punteggio di 6-2, 5-7, 6-4 in 2 ore e 49 minuti di gioco. Per la 23enne Swiatek è il quarto successo in carriera in una prova del Grande Slam , dopo i due trionfi di Parigi nel 2020 e 2022 seguito dal successo agli Us Open dello stesso anno.

Le parole di Iga Swiatek

"Prima di tutto brava Karolina, lo sanno tutti nel mio box, ero sicura che ci saremmo ritrovati in una partita come questa. Complimenti al tuo team, so quanto siano importanti le persone che lavorano intorno noi. Non è facile giocare tornei come questi e sopportarmi no stop per due settimane, Ringrazio la mia famiglia e tutte le persone arrivate dalla Polonia, ho sentito il vostro amore. So che lo dico ogni anno, non conta la prestazione ma è sempre bello tornare e poter dare il 100%. Ringrazio il pubblico che ci dà energia e spero il prossimo anno in un'atmosfera ancora migliore" ha dichiarato Iga Swiatek dopo la vittoria in finale del Roland Garros.