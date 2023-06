Djokovic vince il Roland Garros contro Ruud: 23° Slam in carriera e record

Novak Djokovic trionfa al Roland Garros. La leggenda del tennis e attuale n.3 al mondo si è imposta contro il norvegese Ruud con il risultato di 7-6 6-3 7-5 al termine di un match quasi mai veramente in discussione. Il classe 1998 non è dunque riuscito a conquistare il suo primo Slam in carriera (dopo aver eliminato Zverev in semifinale), mentre Djokovic con questo successo sale addirittura a quota 23. La vittoria di oggi, inoltre, consente al serbo di entrare ulteriormente nella storia: conquistando per la terza volta il torneo parigino Novak è diventato il primo tennista a vincere almeno tre volte ogni Slam.