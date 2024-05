Sinner al Roland Garros? Sonego in conferenza: “Ci stiamo sentendo e…”

La presenza di Jannik Sinner al Roland Garros è ancora incerta dopo il suo forfait agli Internazionali di Roma. Il numero due del ranking internazionale nei giorni scorsi si è recato al J Medical per sottoporsi ad ulteriori controlli. Della situazione dell'altoatesino ha voluto parlare anche Lorenzo Sonego (suo compagno in Coppa Davis) in conferenza stampa in vista del suo esordio al 'Piemonte Open': "Sinner? Ovviamente ci stiamo sentendo, lui mi tiene aggiornato sulla sua condizione, io lo tengo aggiornato su quello che farò, ci sentiamo. Lui sta cercando di recuperare per essere in forma per Parigi. Se verrà a vedermi qui? Ha altro a cui pensare, deve curarsi e cercare di pensare alle sue cose".