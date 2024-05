Roland Garros, ecco i favoriti: a Parigi è corsa a tre. Attenzione a Nadal

Tre moschettieri (più uno) a Parigi. Il Roland Garros dovrebbe vedere, il condizionale è d’obbligo, protagonisti i primi tre giocatori del mondo che, per varie ragioni, hanno mancato, Alcaraz e Sinner, o sono usciti in maniera prematura, Djokovic, agli Internazionali d’Italia. Si preannuncia una battaglia tra i migliori tennisti del mondo anche se, c’è da dirlo, quando si gioca tre set su cinque, le prove dello Slam, inevitabilmente entrano in gioco altri fattori. Gli esperti SisalTipster ritengono Carlitos Alcaraz il principale candidato per la vittoria finale avendo il 26% di chance di portarsi a casa il terzo slam della carriera dopo US Open, 2022, e Wimbledon lo scorso anno. Il tennista spagnolo dovrà, ovviamente, guardarsi dal campione in carica, leader del ranking Atp, Novak Djokovic che si presenta a Parigi con un duplice obiettivo: confermare il titolo, il quarto per lui al Roland Garros, e conservare il primo posto mondiale. Nole, il cui successo è dato al 23%, conserverà la leadership solo se raggiungerà almeno la finale altrimenti la perderà a favore di Jannik Sinner.