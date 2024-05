Colpaccio Sonego: batte Humbert e passa al secondo turno del Roland Garros

Lorenzo Sonego vola al secondo turno del Roland Garros dove affronterà il cinese Zhang che in tre set ha liquidato Vukic . L'azzurro ha regolato col punteggio di 3-1 (6-4, 2-6, 6-4, 6-3) il francese Humbert , numero 17 del ranking mondiale. Sonego, attualmente al 50° posto del ranking Atp, è partito senza il favore dei numeri ma, a parte il secondo game perso nettamente, è riuscito a ribattere colpo su colpo agli affondi del francese dopo quasi tre ore di gioco. Decisivo l'ultimo game quando il tennista di Torino è riuscito a strappare due servizi a Humbert nel momento più equilibrato della gara. Alle 15 in campo anche Nardi che dovrà vedersela con Muller .

Bronzetti ko, passa Osaka

Eliminazione a sorpresa per Lucia Bronzetti, liquidata in tre set dalla giapponese Osaka, numero 134 del ranking mondiale. L'azzurra, attualmente al 48° posto, è capitolata col punteggio di 1-6, 6-4, 5-7 in poco meno di due ore di gioco. Alle 18:45 in campo l'altra azzurra Trevisan che sfiderà la serba Danilovic.