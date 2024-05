Paolini, esordio vincente al Roland Garros. Ok Swiatek e Jabeur

Buona la prima per Jasmine Paolini al Roland Garros, secondo Slam della stagione in corso sui campi in terra rossa del complesso parigino. La 28enne di Castelnuovo di Garfagnana, numero 15 del ranking e del seeding, si è imposta per 6-3 6-4 sull'australiana Daria Saville, numero 84 Wta, che si era aggiudicata entrambe le sfide precedenti con la numero uno azzurra.