Nadal, addio commosso al Roland Garros: Zverev spietato. Arnaldi avanti

PARIGI (Francia) - Matteo Arnaldi raggiunge Lorenzo Sonego e Jannik Sinner al secondo turno del Roland Garros. Il 23enne sanremese, numero 35 del ranking Atp, si è imposto in quattro set - e in due ore e 47' - contro la 38ª forza, il francese Arthur Fils, con il punteggio di 6-3, 4-6, 6-4, 6-2. Nei trentaduesimi di finale il giovane azzurro se la vedrà con un altro transalpino, la wild card Alexandre Muller, 90° nella classifica mondiale e che ieri ha sconfitto Nardi in tre set.