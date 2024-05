Cobolli, Darderi, Zeppieri, Errani: l’Italia sorride al Roland Garros

Inizia nel migliore dei modi l'avventura di Flavio Cobolli al Roland Garros. Il tennista azzurro, all'esordio nel torneo, si è imposto senza troppi problemi contro Medjedovic. A Cobolli sono bastati quattro set con il risultato finale di 6-2 6-3 6-7 6-3 per eliminare il serbo. Nel prossimo turno il numero 53 del ranking Atp se la vedrà con Rune. Il danese si è infatti imposto sul britannico Evans in tre set con il risultato finale di 6-4 6-4 6-4. In serata hanno vinto anche Zeppieri, trionfante in quattro set con Mannarino con il punteggio di 4-6 6-2 6-1 6-2, e Darderi, uscito vincente dal match contro Hijikata senza problemi con il risultato di 6-3 7-6 6-1. Zeppieri ora se la vedrà con il vincente della sfida tra Popyrin e Kokkinais mentre Darderi affronterà chi avrà la meglio tra McDonald e Griekspoor.