Djokovic si salva da Sinner: è al secondo turno del Roland Garros

Dopo le ottime prestazioni arrivate dagli italiani Cobolli, Zeppieri e Darderi in serata è stato il turno di Novak Djokovic che non ha deluso le aspettative e si è imposto all'esordio del Roland Garros. Il campione serbo non si è fatto trovare impreparato e non ha sentito la pressione di Sinner eliminando subito Herbert nel primo turno. Una sconfitta di Djokovic, infatti, avrebbe consegnato all'altoatesino la certezza di diventare il numero uno in classifica. Nole ha disputato un match senza incontrare troppe difficoltà contro il francese e ha chiuso la sfida in tre set con il risultato finale di 6-4 7-6 6-4. Il prossimo impegno del fuoriclasse serbo sarà contro lo spagnolo Carballes Baena, che al debutto si è imposto in quattro set al termine di un match combattuto contro Lestienne (6-3 7-5 4-6 6-2).