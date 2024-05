Sinner sul velluto, battuto Gasquet: chi sfida al terzo turno del Roland Garros

Jannik Sinner approda al terzo turno del Roland Garros, secondo Slam stagionale che si disputa sui campi in terra battuta di Parigi. Il tennista italiano ha battuto in tre set il francese Richard Gasquet, numero 124 del ranking Atp, con il punteggio di 6-4, 6-2, 6 4 in due ore e sedici minuti di gioco. Il numero 2 del ranking mondiale affronterà nel prossimo turno il russo Kotov.