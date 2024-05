Arnaldi al terzo turno del Roland Garros: Muller ko in tre set

Matteo Arnaldi continua a vincere e si qualifica al terzo turno del Roland Garros. Il tennista azzurro all'esordio si era imposto su Fils in quattro set (6-3 4-6 6-4 6-2) e oggi si è reso protagonista di un'altra ottima prova contro l'altro francese Muller. Il classe 2001 si è sbarazzato del n.77 del ranking Atp in tre set con il risultato di 6-4 6-1 6-3 al termine di un match in cui il sanremese ha sbagliato pochissimo senza andare praticamente mai in difficoltà. Nel prossimo turno Arnaldi se la vedrà con Rublev, che dopo aver eliminato Daniel al debutto si è imposto anche su Martinez in tre set.