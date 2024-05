Sinner-Kotov: orario, diretta e dove vedere in tv il tennis live

PARIGI (FRANCIA) - Battuti con un netto 3-0 l'americano Eubanks (6-3 6-3 6-4) e il francese Gasquet (6-4 6-2 6-4), Jannik Sinner sfida il russo Kotov nel terzo turno del Roland Garros . Dalla terra rossa parigina arrivano segnali confortanti per il 22enne di San Candido, a rischio fino alla vigilia per l'infortunio all'anca destra che l'ha costretto a ritirarsi ai quarti a Madrid e saltare gli Internazioni d'Italia . L'altoatesino sogna di portare a casa il trofeo dopo aver vinto il primo Slam della stagione, l'Australian Open, diventando così il primo italiano a trionfare a Melbourne e il secondo azzurro di sempre a vincere un titolo Slam dopo Adriano Panatta al Roland Garros 1976. La sfida contro il numero 56 al mondo , che nei primi due turni ha superato Norrie in cinque set e Wawrinka in quattro, vale il pass per gli ottavi di finale. I due si sono affrontati solo una volta, quest'anno a Madrid, con Sinner che ha avuto la meglio con il punteggio di 6-2 7-5.

Sinner-Kotov: diretta tv e streaming

La sfida tra Sinner ed Kotov, valida per il 3° turno del Roland Garros, sarà il 2° match sul campo centrale Philippe-Chatrier (inizio programma alle ore 12) giovedì 31 maggio, quindi inizio verso le 13:30 circa, e sarà visibile in esclusiva in diretta su Eurosport oltre alla piattaforma Now, Discovery Plus e l'app SkyGo.

Sinner-Kotov, i precedenti

Sinner e Kotov si sono affrontati una sola volta in carriera e proprio in questa stagione quando l'azzurro s'impose al 2° turno del Masters 1000 di Madrid in due set nel famoso match che gli procurò l'infortunio all'anca.