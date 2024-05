Sinner in scioltezza contro Kotov: chi sfiderà Jannik agli ottavi di finale

Sinner-Kotov: diretta tv e streaming

La sfida tra Sinner ed Kotov, valida per il 3° turno del Roland Garros, sarà il 2° match sul campo centrale Philippe-Chatrier (inizio programma alle ore 12) giovedì 31 maggio, quindi inizio verso le 13:30 circa, e sarà visibile in esclusiva in diretta su Eurosport oltre alla piattaforma Now, Discovery Plus e l'app SkyGo.