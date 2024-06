Musetti-Djokovic: orario, diretta e dove vedere in tv il tennis live

PARIGI (Francia) - Per la seconda volta in stagione Lorenzo Musetti incontrerà Novak Djokovic e questa volta al 3° turno Roland Garros. Musetti-Djokovic porta alla memoria la sfida sempre sulla terra parigina (ma al 4° turno) quando nel 2021 il tennista azzurro spaventò il serbo portandosi avanti 2 set a 0 per poi, però, cedere alla distanza con il ritiro al 5° set. Musetti è reduce da una bella e convincente vittoria al 2° turno contro Gael Monfils proprio sul campo Philippe-Chatrier dove affronterà il numero del mondo sabato dove potrebbe anche detronizzarlo: infatti se Musetti dovesse eliminare Djokovic regalerebbe a Jannik Sinner il 1° posto nella classifica nel ranking. Musetti per la prima volta in stagione si è sentito a suo agio con il gioco: "Mi do un bel dieci, ho giocato la mia miglior partita del 2024" ha dichiarato a fine partita a testimoniare la fiducia di questi giorni, dall'altro lato Djokovic ha archiviato senza problemi Herbert e Carballes Baena ed il match di sabato sarà un primo vero banco di prova per testare le sue ambizioni.