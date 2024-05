Rublev si vergogna: “Deluso da me stesso, mai comportato peggio"

PARIGI (Francia) - Il colpo di scena della giornata del Roland Garros 2024 è stata l'eliminazione schiacciante di Andrei Rublev per mano dell'azzurro Matteo Arnaldi. Il russo è stato sconfitto 3 set a 0 in un match dove, di fatto, non ci è mai entrati tatticamente e mentalmente come lui ha ammesso nel post-partita: “Completamente deluso da me stesso per il modo in cui mi sono comportato, per il modo in cui ho giocato; non ricordo di essermi mai comportato peggio in uno Slam. Penso che fosse la prima volta che mi comportavo così male. Non c’è molto da dire. Penso che non sia una questione di concentrazione. Si tratta solo del mio modo di comportarmi, mi butto completamente giù di morale, dando le ali dell’entusiasmo a Matteo. Lui stava davvero volando nel terzo set, giocando un tennis incredibile. Era troppo tardi per fare qualcosa per rimediare. Il problema è nella mia testa; che oggi mi ha praticamente fatto fuori".