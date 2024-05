Sinner-Moutet, quando si gioca: diretta e dove vedere in tv il tennis live

Jannik Sinner è pronto per proseguire la sua avventura al Roland Garros . L'altoatesino nel primo turno ha eliminato Eubanks per poi imporsi senza problemi su Gasquet e Kotov . Ora, nella sfida valevole per gli ottavi di finale, il classe 2001 domenica 2 giugno se la vedrà con Corentin Moutet . Il tennista francese, numero 68 del ranking, si è imposto sull'austriaco Sebastian Ofner in quattro set rimontando con il risultato finale di 3-6 6-4 6-4 6-1. Sinner, nella conferenza stampa dopo l'ultimo successo contro Kotov , ha ribadito come si senta sempre meglio a livello fisico anche nonostante debba migliorare ancora sotto determinati aspetti. Da tenere d'occhio anche la situazione inerente alla classifica ATP , dove Jannik potrebbe diventare ufficialmente primo nel caso in cui Musetti riuscisse ad imporsi su Djokovic .

Sinner-Moutet, diretta tv e streaming

La sfida tra Sinner e Moutet, valida per gli ottavi di finale del Roland Garros, è in programma domenica 2 giugno. Il match verrà trasmesso in diretta tv su Eurosport 1 HD o Eurosport 2 HD e in diretta streaming su SkyGo, Now, Discovery+ e DAZN.

Sinner-Moutet, i precedenti

Per i due tennisti in gara si tratterà di una sfida inedita. Il 22enne altoatesino ha infatti mai affrontato in precedenza il suo prossimo avversario francese contro cui si giocherà la possibilità di disputare i quarti di finale a Parigi.

