Panatta: “Rublev imbarazzante, Kotov si fa tre carbonare prima del match"

ROMA - Nell'ultima puntata de "La Telefonata", il podcast di Adriano Panatta e Paolo Bertolucci , le due leggende del tennis italiano hanno commentato le vittorie al Roland Garros di Matteo Arnaldi (contro Rublev) e Jannik Sinner (contro Kotov). Apertura dedicata ad Arnaldi che in tre set ha archiviato il russo, Bertolucci: "Ho visto Rublev che è un capoccione e dovrebbe essere arrestato , Arnaldi 50 vincenti" prosegue Panatta: "Rublev non sta a posto, cerca sempre un motivo per arrabbiarsi, è imbarazzante ma Arnaldi ha giocato molto bene...assomiglia nei tempi moderni a Barazzuti. Può diventare quel giocatore dal Top 10. Lotta su ogni palla".

Su Sinner

Il numero 2 al mondo non ha avuto problemi contro l'altro russo che Panatta ha commentato così: "Kotov? Se magna tre carbonare prima di giocare" prosegue Bertolucci: "Lui ama il carboidrato e lo capisco perfettamente. Fisicamente è quasi peggio di me ma quando tira da fermo...". Bertolucci: "Musetti-Djokovic match interessante perché se vincesse Musetti Sinner diventerebbe numero 1 al mondo" Panatta: "Ma lo è già (numero 1)" e Bertolucci: "Sì, si aspetta solo l'ufficialità".

Sul torneo e i favoriti

Sulle condizioni atmosferiche, Bertolucci: "Sembra Wimbledon, fa un freddo vero, se non avessero avuto i campi al coperto erano ancora al 1° turno". Panatta chiede degli atri top player e delle loro possibilità di andare in fondo con Bertolucci che risponde: "Medvedev tre set su cinque su terra alla fine non quaglia, Tsitsipas può essere pericoloso ma se arriva in fondo, come Zverev, può essere pericoloso. Loro due oltre a Sinner e Alcaraz. Loro quattro".