Alcaraz, agli ottavi c'è Auger-Aliassime: Shelton ko in tre set

Felix Auger-Aliassime avanza ancora nel Roland Garros. Il tennista canadese si è guadagnato l'accesso agli ottavi di finale imponendosi senza troppi problemi in tre set sullo statunitense Shelton con il risultato finale di 6-4 6-2 6-1. Felix nei turni precedenti aveva eliminato il giapponese Nishioka e il tedesco Squire, e anche oggi si è reso protagonista di una grande prestazione con il successo mai realmente in dubbio. Ora il canadese dovrà vedersela con uno dei favoriti per la vittoria finale: Carlos Alcaraz.