Paolini show al Roland Garros: Andreescu ko, agli ottavi c'è Avanesyan

PARIGI (Francia) - Non si arresta la marcia di Jasmine Paolini al Roland Garros. La 28enne tennista toscana, dopo i successi all'esordio contro l'australiana Saville e al secondo turno contro la statunitense Baptiste, si è imposta ai sedicesimi di finale contro la canadese Andreescu, numero 228 del ranking Wta, con il punteggio di 6-1, 3-6, 6-0 ed approda per la prima volta in carriera agli ottavi dello Slam parigino.