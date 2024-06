Sinner fatica con Moutet ma rimonta e vince al 4° set: ai quarti c'è un top 10!

PARIGI (Francia) - Jannik Sinner fatica il primo set ma poi trova la chiave per ribaltare la partita e battere in quattro set il beniamino di casa Corentin Moutet (numero 68 al mondo) ed avanzare ai quarti di finale del Roland Garros per la seconda volta in carriera dopo quella del 2020. Il tennista azzurro si è imposto con il punteggio di 2-6 , 6-3 , 6-2 , 6-1 dopo 2 ore e 40 minuti per regalarsi Grigor Dimitrov (numero 10 al mondo) al prossimo turno. Nella prima frazione il francese gioca un tennis pazzesco tra colpi vincenti, palle corte, recuperi sensazionali e solidità da fondo campo il tutto con Sinner che, oltre ai tanti errori gratuiti, non trova ritmo e colpi. Sul finire del 1° set, però, l'altoatesino (sotto 5-0) inizia a leggere meglio i colpi dell'avversario e dalla seconda frazione la partita diventa un assolo del numero 2 del mondo. Più solido con la prima di servizio e più costante da fondo campo con Moutet costretto a forzare per uscire dallo scambio senza trovare fortuna.

Sinner: "Soddisfatto di proseguire la mia corsa"

Le parole dell'azzurro nel post-partita: "È stato difficile, ha giocato benissimo nel 1° ste, ho avuto delle chance ma lui ha giocato meglio di me e un gran torneo. Atmosfera straordinaria, lui ha un tennis dioverso, non affronti tanti mancini durante la stagione e sono soddisfatto di proseguire la mia corsa. Forse da fuori do la sensazione di controllare le emozioni, il pubblico è stato giusto, imparziale, sarebbe stato strano vedervi tutti tifare per me. Nella borsa? Otto racchette, stessa tensione (28 kg), scarpe ed un cappellino"

Quarto Set: Sinner 6-1 (39')

Sinner 6-1: BREAK, GAME SET MATCH!

Sinner 5-1 : Moutet gioca a vita persa tirando tutto e si porta 30-40 ma Sinner lo costringe all'errore non forzato per poi vincere ai vantaggi.

: Moutet gioca a vita persa tirando tutto e si porta 30-40 ma Sinner lo costringe all'errore non forzato per poi vincere ai vantaggi. Sinner 4-1: BREAK! Moutet perde la pazienza dopo il doppio fallo (su fallo di piede) per lo 0-15, Sinner si porta 30-40 e con il rovescio va a segno per il 2° break.

BREAK! Moutet perde la pazienza dopo il doppio fallo (su fallo di piede) per lo 0-15, Sinner si porta 30-40 e con il rovescio va a segno per il 2° break. Sinner 3-1 : Malgrado la ola ed i cori dei tifosi francesi Sinner non si distrae e tiene la battuta a 0.

: Malgrado la ola ed i cori dei tifosi francesi Sinner non si distrae e tiene la battuta a 0. Sinner 2-1: Di orgoglio Moutet salva due palle break (15-40) e tiene il servizio.

Di orgoglio Moutet salva due palle break (15-40) e tiene il servizio. Sinner 2-0: Il francese inizia ad accusare la stanchezza e Sinner conferma il break.

Il francese inizia ad accusare la stanchezza e Sinner conferma il break. Sinner 1-0: BREAK! Subito break per l'azzurro padrone del campo.

Terzo set: Sinner 6-2 (35')

Sinner 6-2: GAME 3RD SET! Piccolo brivido per Jannik (15-30) ma poi 3 punti consecutivi per vincere game e 3° set 6-2 in 35'

Piccolo brivido per Jannik (15-30) ma poi 3 punti consecutivi per vincere game e 3° set 6-2 in 35' Sinner 5-2 : Moutet tiene il servizio a 15



: Moutet tiene il servizio a 15 Sinner 5-1: Questa volta a 30 ma Sinner non trema più sul suo servizio.

Questa volta a 30 ma Sinner non trema più sul suo servizio. Sinner 4-1 : BREAK! Sinner ha le mani sul match, break a 0 per andare sul 4-1.

: BREAK! Sinner ha le mani sul match, break a 0 per andare sul 4-1. Sinner 3-1: Niente patemi questa volta per Jannik che tiene il servizio a 15.

Niente patemi questa volta per Jannik che tiene il servizio a 15. Sinner 2-1: Moutet tiene il servizio grazie a due ottimi dritti anomali vincenti per uscire dagli scambi.

Moutet tiene il servizio grazie a due ottimi dritti anomali vincenti per uscire dagli scambi. Sinner 2-0: Break confermart con qualche patema da da Sinner che avanti 40-0 si trova ai vantaggi, ma una deliziosa demi-volée si porta in vantaggio e poi chiude con la palla corta.

Break confermart con qualche patema da da Sinner che avanti 40-0 si trova ai vantaggi, ma una deliziosa demi-volée si porta in vantaggio e poi chiude con la palla corta. Sinner 1-0: BREAK! Moutet inizia a cedere, da fondo adesso Sinner ha il pallino del gioco e a 15 strappa il servizio.

Secondo Set: Sinner 6-3 (40')

6-3 Sinner: GAME 2ND SET! La solidità al servizio viene ancora confermata, game tenuto a 0 e pareggiato il conto dei set.

La solidità al servizio viene ancora confermata, game tenuto a 0 e pareggiato il conto dei set. 5-3 Sinner : Il fracese rimonta dallo 0-40 e riesce a tenere il servizio con qualche aiuto da parte di Sinner.

: Il fracese rimonta dallo 0-40 e riesce a tenere il servizio con qualche aiuto da parte di Sinner. 5-2 Sinner: Ancora un solido turno di battuta tenuta a 15 per Jannik.

Ancora un solido turno di battuta tenuta a 15 per Jannik. 4-2 Sinner : BREAK! Dopo 70 minuti di tennis stratosferico Moutet vive il primo turno di servizio no e Jannik ne approfitta, 15-40

: BREAK! Dopo 70 minuti di tennis stratosferico Moutet vive il primo turno di servizio no e Jannik ne approfitta, 15-40 3-2 Sinner : Buon turno di battuta tenuto a 15 per Jannik che vince di forza lo scambio!

: Buon turno di battuta tenuto a 15 per Jannik che vince di forza lo scambio! 2-2 : Moutet tiene il servizio a 30 ma ho dovuto ricorrere alla palla corta, sugli scambi lunghi Sinner inizia a capire gli schemi del francese

: Moutet tiene il servizio a 30 ma ho dovuto ricorrere alla palla corta, sugli scambi lunghi Sinner inizia a capire gli schemi del francese Sinner 2-1 Per la prima volta nel amtch turno di servizio tenuto a 0 per Sinner che sta trovando continuità con la prima

Per la prima volta nel amtch turno di servizio tenuto a 0 per Sinner che sta trovando continuità con la prima 1 -1 : BREAK! Moutet inizia a comettere qualche errore in più e Sinner ad essere più aggressivo, ecco il contro-break che rimette in partita l'altoatesino

: BREAK! Moutet inizia a comettere qualche errore in più e Sinner ad essere più aggressivo, ecco il contro-break che rimette in partita l'altoatesino Moutet 1-0: BREAK! Ancora un inizio in salita per Sinner che malgrado il 40-30 faticaa vincere ogni scambio con il francese che non cede di un passo e strappa il servizio all'azzurro.

Primo Set: Moutet 6-2 (41')

6-2 Moutet : GAME 1ST SET ! Il francese fatica ma riesce a vincere il game (a 30) per portarsi casa il set per 6-2 dopo 41'. Sinner troppo falloso (22 errori tra forzati e non) ma in leggera ripresa dopo l'avvio shock.

: ! Il francese fatica ma riesce a vincere il game (a 30) per portarsi casa il set per 6-2 dopo 41'. Sinner troppo falloso (22 errori tra forzati e non) ma in leggera ripresa dopo l'avvio shock. 5-2 Moutet : Jannik continua a commettere tanti errori inusuali, troppo preoccupato dalle giocate di Moutet, però con la prima di servizio annulla un altro set-point e tiene la battuta

: Jannik continua a commettere tanti errori inusuali, troppo preoccupato dalle giocate di Moutet, però con la prima di servizio annulla un altro set-point e tiene la battuta 5-1 Moutet : BREAK! Ecco Jannik! Recupera dal 40-15 e riesce per la prima volta a mettere in difficoltà Moutet che malgrado i soliti colpi incredibili questa volta cede.

: BREAK! Ecco Jannik! Recupera dal 40-15 e riesce per la prima volta a mettere in difficoltà Moutet che malgrado i soliti colpi incredibili questa volta cede. 5-0 Moutet : BREAK! Altro turno di servizio calvario per Jannik che perde per la terza volta il servizio (a 30) con il 15° errore gartuito

: BREAK! Altro turno di servizio calvario per Jannik che perde per la terza volta il servizio (a 30) con il 15° errore gartuito 4-0 Moutet : Sinner non trova la palla e Moutet comodamente con il servizio conferma anche il 2° break.

: Sinner non trova la palla e Moutet comodamente con il servizio conferma anche il 2° break. 3-0 Moutet : BREAK! Sinner non riesce ad entrare in partita e questa volta si trova a sevire sotto 0-40 con anche due doppi falli consecutivi

: BREAK! Sinner non riesce ad entrare in partita e questa volta si trova a sevire sotto 0-40 con anche due doppi falli consecutivi 2-0 Moutet : Il francese conferma il break costringendo ancora Jannik ad errori non forzati negli scambi da fondo

: Il francese conferma il break costringendo ancora Jannik ad errori non forzati negli scambi da fondo 1-0 Moutet : BREAK! Subito difficoltà per Jannik costretto a fronteggiare una palla break (30-40) che il francese converte dopo aver vinto un lungo scambio.

: BREAK! Subito difficoltà per Jannik costretto a fronteggiare una palla break (30-40) che il francese converte dopo aver vinto un lungo scambio. Tennisti in campo per il riscaldamento, Moutet vince il sorteggio e decide di rispondere.

Sinner-Moutet, diretta tv e streaming

La sfida tra Sinner e Moutet, valida per gli ottavi di finale del Roland Garros, è in programma domenica 2 giugno non prima delle 20.15. Il match verrà trasmesso in diretta tv su Eurosport 1 HD o Eurosport 2 HD e in diretta streaming su SkyGo, Now, Discovery+ e DAZN.

Sinner-Moutet, i precedenti

Per i due tennisti in gara si tratterà di una sfida inedita. Il 22enne altoatesino ha infatti mai affrontato in precedenza il suo prossimo avversario francese contro cui si giocherà la possibilità di disputare i quarti di finale a Parigi.

