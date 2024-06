Musetti da fenomeno, ma Djokovic è un alieno: Sinner deve aspettare

Novak Djokovic batte Lorenzo Musetti nella maratona del Roland Garros ed evita il sorpasso al vertice della classifica mondiale ad opera di Jannik Sinner. In circa quattro ore e mezzo di gioco, il serbo ha avuto la meglio sull'italiano numero 30 del mondo in cinque set per 7-5, 6-7 (6/8), 2-6, 6-3, 6-0. Con questa vittoria, Djokovic approda agli ottavi del torneo francese ed eguaglia il record di Roger Federer di 369 vittorie in partite del Grande Slam. “Vorrei innanzitutto esprimere tutto il rispetto che ho nei confronti di Musetti e congratularmi con lui, è stata una vera e propria battaglia - le parole del numero uno a fine match - Purtroppo, però, uno dei due doveva perdere. C'è stato un momento in cui non riuscivo a trovare soluzioni, lui stava giocando alla grande ed era praticamente impenetrabile. Voglio ringraziare questo fantastico pubblico perché all'inizio del quarto set mi ha dato una grande mano, grazie veramente per la vostra energia. È incredibile che voi siate restati fino a quest'ora, ci sono anche dei bambini".