Cocciaretto ko agli ottavi del Roland Garros: Gauff vince in due set

L'avventura di Elisabetta Cocciaretto al Roland Garros si chiude agli ottavi di finale. La tennista azzurra, dopo aver eliminato Haddad Maia, Bucsa e Samsonova, è stata sconfitta da Coco Gauff. La statunitense si è imposta senza troppi problemi in due set con il risultato finale di 6-1 6-2. La numero 2 del ranking Wta si è dimostrata troppo superiore rispetto all'italiana e ha staccato il pass per i quarti di finale senza andare mai in difficoltà. Nel prossimo turno la Gauff se la vedrà contro la vincente del match tra Clara Tauson e Ons Jabeur.