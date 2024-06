Roland Garros, Paolini non si ferma più: è ai quarti di finale

Jasmine Paolini non si ferma più. L'azzurra si è qualificata ai quarti di finale del singolare femminile al Roland Garros , seconda prova dello Slam che si disputa sui campi in terra battuta di Parigi. La toscana numero 15 della classifica Wta ha infatti battuto in rimonta la russa Elina Avanesyan , numero 70 al mondo che aveva eliminato a sorpresa la cinese Zheng Qinwen.

Paolini show, è quarti al Roland Garros

Paolini ha perso il primo set contro Avanesyan ma poi è riuscita a ribaltare il risultato dominando i successivi due set, conquistando 12 game e lasciandone solo uno all'avversaria: punteggio finale 4-6 6-0 6-1 per l'italiana in un'ora e 56 minuti di gioco. Si tratta della prima qualificazione ai quarti di finale di uno Slam per la Paolini, che nel prossimo turno affronta Elena Rybakina, numero 4 al mondo, per un posto in semifinale.