Sinner, la forza calma che ha dato una lezione di classe ai francesi

Indipendentemente dall'esito finale della campagna al Roland Garros, la lezione che Jannik Sinner ha dato al pubblico francese durante il match con Moutet, sottolinea una volta di più la statura di autentico campione del N,2 al mondo. Il quale, come ha scritto Daniele Azzolini stamane su Tuttosport, ha giocato "in uno Chatrier trasformato in una discoteca ai cambi di campo e in Plaza de Toros prima di ogni servizio di Courentin Moutet, con un gruppo di trombettisti, batteristi e coristi pronti a saltellare al ritmo del battere le mani". E nonostante le fanfare, le urla, il tifo contrario che avevano costellato il primo set, perso da Jannik, questi ha inflitto uina severa lezione di tennis al francese, ribaltandolo dopo che si era illuso di vincere, così come i suoi fan, antisportivi al punto da scatenare una bolgia indecente.