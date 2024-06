Sinner: "Numero uno momento speciale", ma il primo pensiero è per Djokovic

Queste le parole del serbo: "Sono davvero triste di annunciare che devo ritirarmi dal Roland Garros. Ho giocato con il cuore e ho dato tutto me stesso nella partita di ieri e purtroppo, a causa di uno strappo mediale del menisco al ginocchio destro, io e la mia squadra abbiamo dovuto prendere una decisione difficile dopo un'attenta riflessione e consultazione. Auguro buona fortuna ai giocatori in gara questa settimana e ringrazio di cuore gli incredibili tifosi per tutto l'affetto e il continuo supporto. A presto. Con amore e gratitudine, Nole", ha scritto Djokovic.

Volandri: "Sapevamo che Sinner sarebbe diventato n. 1"

Anche il capitano della nazionale italiana di Coppa Davis Filippo Volandri si è un unito al coro che celebra il nuovo e primo leader azzurro del ranking mondiale: "Abbiamo sempre detto che avrebbe prima o poi vinto uno slam, sarebbe diventato il numero uno. Il suo tempo va più veloce del nostro. C'è un lavoro immenso dietro di un team di persone meravigliose che hanno lavorato duro, sodo. Assumendosi responsabilità, forse qualche critica di troppo. Hanno fatto un lavoro meraviglioso".

Bingahi: "Jannik ragazzo straordinario"

Il presidente della Fitp, Angelo Binaghi, ha commentato Jannik Sinner nuovo numero 1 al mondo: "Questo incredibile, storico traguardo è merito di un ragazzo straordinario, circondato da uno staff di valore assoluto. Jannik, oltretutto, ha alle spalle una famiglia che gli ha dato un bagaglio di valori che lo hanno portato a ottenere questo risultato ad appena 22 anni. Avere un italiano in cima al mondo riempie di orgoglio il nostro movimento e fa sentire realizzati tutte le persone che insieme a me in questo lungo periodo hanno con passione dedicato la loro vita al rilancio prima e al successo poi del tennis italiano. È una vittoria di tutto il sistema, dei nostri 14mila insegnanti di tennis, degli oltre quattromila circoli e di tutti i dirigenti che, tutto insieme, sono il motore di questo magnifico sport".

Pietrangeli: "Come vincere le Olimpiadi, ma adesso deve stare attento"

Anche la leggenda Nicola Pietrangeli ha elogiato il grande traguardo di Jannik: "È arrivato il momento, peccato che non l'abbia fatto giocando contro Djokovic e battendolo, sarebbe stato più bello ancora. Ma va bene così. È una bella notizia. Già da qualche tempo Sinner ti dava l'impressione di essere numero uno, Djokovic l'ho visto miracolato in due incontri di fila. Un giocatore come lui che arriva in cinque set due volte. Si vedeva che era stanco. - aggiunge - Quanto resterà numero uno? Sta sulla buona strada, un'ottima strada. Dipende tutto dal suo stato fisico, perché l'anca non dà l'impressione di farlo soffrire troppo, ma è una brutta bestia. É un po' come vincere il titolo olimpico però ora deve stare attento. Ora diventa lui l'uomo da battere. Prima si sapeva. Ora è come in quei film dove è il ricercato, lui è diventato il giocatore da battere e non sarà facile superarlo"