“Non voglio mentire, sono molto nervoso”: Sinner spaventa Alcaraz

Alcaraz sulla sfida contro Sinner

In vista del match, lo spagnolo ha speso parole di elogio nei confronti dell'avversario: "Affrontarlo ora è una delle sfide più difficili. Fa tutto benissimo e sai già che dovrai correre una maratona. Ma sono le sfide che adoro: il confronto con Jannik mi spinge a lavorare per crescere ancora. Sarà una sfida davvero complicata. Oggi - continua - è il miglior tennista del mondo o quello che sta giocando il miglior tennis di tutti. In passato abbiamo giocato delle grandi partite, ad altissimi livelli, e sono onorato di avere nel circuito un giocatore simile. Il confronto con lui mi spinge a crescere ogni giorno, a dare sempre il cento per cento, a essere un tennista migliore, a svegliarmi ogni mattina col desiderio di migliorare il mio tennis per riuscire a batterlo. Adoro vederlo giocare e sono pronto per affrontare questa sfida. È il match che tutti vogliono vedere, sin da quando è uscito il tabellone ed è emerso che ci saremmo potuti affrontare in semifinale. Abbiamo giocato grandi match in passato e anche questo sarà interessante. Sono certo che Jannik giocherà il suo miglior tennis e mi auguro di poter fare lo stesso. L'avvicinamento a un incontro con Sinner - ha aggiunto Alcaraz - non è uguale a tutti gli altri. Non voglio mentire, sicuramente da parte mia ci sarà maggiore nervosismo, perché attualmente è una delle sfide più difficili in assoluto, come dice anche la classifica che lo vedrà diventare numero uno. Jannik non ha punti deboli, tutto ciò che fa lo fa bene: colpisce la palla in maniera incredibile, si muove benissimo e sa spingerti al limite in ogni singolo punto. È un avversario durissimo da affrontare. Amo cercare soluzioni, amo dover trovare il modo per metterlo in difficoltà. Come sono riuscito a fare quest'anno a Indian Wells, dopo aver perso il primo set per 6-1".