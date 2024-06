Bolelli-Vavassori, semifinale al Roland Garros: Ram-Salisbury ko in rimonta

Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno staccato il pass per la semifinale del Roland Garros. La coppia azzurra è scesa in campo in mattinata per affrontare lo statunitense Ram e il britannico Salisbury, imponendosi con una grande rimonta in tre set. Brutta prima frazione di gara per la coppia, che perde il primo set con il risultato di 1-6 prima di rialzare la testa ed imporsi per 6-3 6-4. Nel prossimo turno, per assicurarsi un posto in finale, Bolelli e Vavassori se la vedranno con la coppia vincente nella sfida tra Gille/Vliegen e Bopanna/Ebden.