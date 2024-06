Italia show al Roland Garros: è semifinale anche nei tornei di doppio!

Il Roland Garros si sta tingendo sempre di più con i colori della bandiera italiana: non solo Sinner e Paolini sono arrivati in semifinale nei loro rispettivi tabelloni ma anche il doppio a sorpreso tutti. In quello maschile vola la coppia Bolelli/Vavassori mentre in quello femminile Jasmine Paolini ha regalato il bis insieme a Sara Errani. Aprirà i giochi la coppia Bolelli/Vavassori che se la vedrà contro il duo Bopanna/Ebden che ai quarti ha liquidato Ram/Salisbury in tre set. Poi sarà il turno della Paolini che nella semifinale singola sfiderà la russa Andreeva.