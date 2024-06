Paolini-Andreeva: orario, diretta e dove vedere in tv il tennis live

Continua la favola di Jasmine Paolini al Roland Garros. L'azzurra, numero 12 del seeding, ha sconfitto la kazaka numero 4 del mondo Elena Rybakina in tre set con il punteggio di 6-2, 4-6, 6-4 in due ore e tre minuti di gioco. In semifinale Paolini troverà la russa Mirra Andreeva, che ha eliminato a sorpresa per 6-7(5), 6-4, 6-4, dopo quasi due ore e mezza di lotta, la bielorussa Aryba Sabalenka, numero 2 del ranking e del seeding. Per la tennista azzurra è un anno ricco di prime volte e gioie: per lei prima semifinale Slam e prima volta in top ten.