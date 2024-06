Paolini non si ferma più e batte Andreeva in due set: è finale al Roland Garros

PARIGI (Francia) - Jasmine Paolini gioca una partita perfetta, batte la giovane russa Mirra Andreeva (17 anni) e stacca il biglietto per la finale del Roland Garros 2024! La tennista italiana numero 12 al mondo (numero 7 da lunedì e se trionfasse salirebbe al 5° posto nel ranking Wta) si è imposta con il punteggio di 6-3 , 6-1 dopo un'ora e 13 minuti. Ottimo inizio di Jasmine che strappa il servizio al 4° gioco e poi, anche con un pizzico di fortuna (nastro favorevole su palla break Andreeva al 5° gioco) scappa sul 4-1. Paolini salva 5 palle break e chiude la prima frazione 6-3 in 40 minuti. Ad inizio 2° set (3° gioco) Andreeva sbaglia tutto e regala il servizio all'azzurra che non trema e, grazie ai continui errori dell'avversaria, conferma il break portandosi 3-1. La russa ha anche un piccolo crollo emotivo a differenza di Paolini che rimane concentrata vincendo anche glu ultimi 3 game. Jasmine diventa la terza tennista italiana nella storia a giocare la finale del Roland Garros dopo la doppietta di Francesca Schiavone (2010 e 2011) e Sara Errani (2012).

Paolini: "Sognare è la cosa più importante"

Le parole di Jasmine dopo il successo: "È stata una partita difficile, lei sta giocando benissimo, ha 17 anni, è così completa. Un mese fa mia ha battuta e mi sono detta 'Devi fare meglio'. Oggi ero nervosa nel primo set ma palla dopo palla mi sono rilassata. È stata dura, e sono davvero felice. Credo che sia molto importante sognare in grande. Io l'ho imparato negli ultimi anni, sognare è la cosa più importante nello sport e nella vita. Mi godo questo momento. Grazie a tutti, a tutta la Francia, a tutti quelli che mi seguono da casa"

Swiatek, caccia al poker

Nell'altra semifinale per l'undicesima volta (su 12 incontri) Iga Swiatek batte Coco Gauff e torna in finale al Roland Garros. La tennista polacca numero 1 al mondo ha dominato la statunitense, prossima numero2 al mondo, con il punteggio di 6-2, 6-4 dopo un'ora e 35' in un match dove la Gauff ha avuto un buon momento solo ad inizio 2° set (3-1) prima di subire un parziale di 5 game ad 1. Per la Swiatek si tratta della 5ª finale in carriera in un torneo del grand slam nonché la 4ª sulla terra rossa parigina per cercare il 4° successo (3° consecutivo) dopo quelli del 2020, 2022 e 2023.