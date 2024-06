Paolini-Errani in finale al Roland Garros! Kostyuk-Ruse ko in rimonta

Jasmine Paolini e Sara Errani fanno la storia e raggiungono la finale del Roland Garros in coppia. Le due tenniste italiane, dopo aver eliminato Shnaider e Navarro , si sono imposte in semifinale sul duo formato dall’ucraina Kostyuk e la romena Ruse . Le azzurre si sono rese protagoniste di una prova convincente e hanno mostrato tutta la loro determinazione rimontando in tre set con il risultato finale di 1-6 6-4 6-0. Le vincitrici di oggi se la vedranno in finale contro la coppia vincente della sfida Dolehide/Krawczyk contro Gauff/Siniakova . Dopo la finale raggiunta e vinta a Roma , dunque, ecco una nuova occasione per la coppia azzurra di alzare un altro trofeo nel giro di un mese.

Paolini, doppia finale a Parigi

Grandissima soddisfazione personale dunque per Jasmine Paolini, che in ogni caso avrà l’opportunità di concludere alla grande l’esperienza francese anche con l’attesissimo appuntamento di domani dove sfiderà la numero uno al mondo Iga Swiatek nella finale del singolare femminile. L’azzurra in semifinale si è infatti imposta senza troppi problemi in due set sulla russa Andreeva ed è diventata la prima tennista azzurra da 12 anni a questa parte a giocare la finale dello Slam di Parigi. Momento d'oro per il tennis italiano in generale, che raggiunge così quota tre finali su quattro al Roland Garros calcolando anche Bolelli-Vavassori in attesa del risultato della sfida tra Sinner e Alcaraz.