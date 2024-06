Errani/Paolini-Gauff/Siniakova: orario, diretta e dove vedere in tv il tennis live

PARIGI (Francia) - Non solo Bolelli e Vavassori. L'Italia avrà modo di festeggiare il titolo al Roland Garros anche nel doppio femminile, grazie a Sara Errani e Jasmine Paolini, quest'ultima in finale anche nel singolare, che se la vedranno contro la coppia formata dalla statunitense Coco Gauff e dalla ceca Siniakova, reduci dal successo in rimonta con le americane Dolehide e Krawczyk, sconfitte con il punteggio di 5-7, 6-4, 6-2.