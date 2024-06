Alcaraz loda Sinner, Jannik a testa alta: “Guardando il lato positivo..."

PARIGI (Francia) - Carlos Alcaraz giocherà domenica la sua prima finale in carriera al Roland Garros dopo aver battuto in 5 set Jannik Sinner . Le parole dello spagnolo nel post-partita: "Devi trovare la gioia soffrendo, è questa la chiave, ancor più qui sulla terra rossa del Roland Garros, dove si giocano lunghi scambi e in un match durato quattro ore. Devi saper soffrire. L'ho detto tante volte al mio team: devi farti piacere la fatica - aggiunge - Sì, insieme a quello giocato contro Jannik agli US Open del 2022 questo è stato forse il match più duro della mia sin qui breve carriera e questo la dice lunga su quanto forte sia Jannik e sul lavoro che sta facendo col suo team. Spero di giocarne ancora tanti altri come questo contro di lui, ma questo è stato senza dubbio uno dei match più duri mai affrontati". Sul match: "Ho visto che Jannik faceva un po' di fatica, aveva dei crampi e anche io ne ho avuti, abbiamo dovuto lottare, ma ho imparato dal match dell' anno scorso contro Djokovic quando ero nella stessa posizione che in questi momenti devi restare calmo e continuare a giocare, solo così i crampi riescono a svanire. È stato un terzo set strano, in un match bellissimo fatto di grandi scambi e grandi punti e sono davvero felice di tutto quanto fatto oggi".

Sinner: "Dispiace per come è finita, ma sono migliorato"

Come sempre Jannik guarda il lato positivo dopo la sconfitta, le sue parole in conferenza stampa: "È stata una bella partita, dispiace ovviamente per com'è finita. Ma questo fa parte del gioco. Ora guardo avanti per migliorare, cerco di dare il meglio che posso e vediamo che posso fare in futuro. Guardando il lato positivo, rispetto all'anno scorso, sono certamente migliorato. Ora vediamo le Olimpiadi che per me sono molto importanti. Vediamo come va - aggiunge - Sono una persone felice, Se non sono felice io...Vivo una bella vita, no? Gioco a tennis, mi piace giocare a tennis. Poi vediamo come va".