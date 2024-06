Sinner ha perso con Alcaraz, ma viva Jannik N.1

Sinner si arrende ad Alcaraz

Il cuore di Sinner è stato immenso sino alla fine dei cinque set, dopo 4 ore e 9 minuti di un match vissuto sulle montagne russe. Da Jannik così come dal formidabile avversario, partito male inizialmente, andato sotto per 2-1, epperò capace di rimontare e di andare vincere, forte di una maggiore freschezza atletica. Alla distanza, l'azzurro ha pagato il periodo di forzata inattività fra Madrid e Parigi, causato dal problema all'anca, ora fortunatamente risolto. Carlos ha raggiunto la terza finale Slam della carriera e, a 21 anni, 1 mese e 2 giorni, è diventato il più giovane tennista della storia a guadagnare una finale Slam su tutte e tre le superfici: cemento, erba e terra. La finale del Roland Garros, Alcaraz se l'è meritata tutto, dando fondo a ogni energia, al pari del suo avversario che nel terzo set ha accusato crampi alla mano.

Un Roland Garros a tinte tricolori

Onore ad Alcaraz e onore a Sinner, in questa edizione del Roland Garros così esaltante per il tennis azzurro che in Francia sta letteralmente volando. Jasmine Paolini ha addirittura la possibilità di conquistare due titoli: nel singolare, in finale contro Swiatek e nel doppio con Errani, dopo avere eliminato Kostyuk-Ruse. Per Errani sarebbe il sesto titolo Slam in doppio, dopo i cinque vinti in coppia con Roberta Vinci e il secondo trionfo Roland Garros in carriera, dopo l'edizione 2012. In campo maschile, Andrea Vavassori e Simone Bolelli sfideranno Mate Pavic e Marcelo Arevalo per il titolo. L'età dell'oro del nostro tennis continua.