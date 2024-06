Zverev batte Rudd: è finale al Roland Garros contro Alcaraz

PARIGI (Francia) - Alexander Zverev stacca il pass per la sua prima finale Slam in carriera. Il tennista tedesco ha battuto in semifinale al Roland Garros il norvegese Casper Ruud con il punteggio di 2-6, 6-2, 6-4, 6-2 dopo due ore e 35 minuti.Dopo l'ormai solito primo set di rodaggio Sasha ha iniziato a carburare ribaltando la partita, inoltre ad inizio 3° set Ruud ha anche sofferto problemi fisici (stomaco) che hanno agevolato il compito del numero 4 al mondo che al 4° tentativo consecutivo è riuscito ad accedere all'atto finale dello slam parigino.

Domenica Zverev sfiderà Carlos Alcaraz in finale, si tratta del 10° scontro diretto in carriera con il tedesco avanti 5-4 ma 2-1 in favore dello spagnolo nei match su terra rossa.