Paolini-Swiatek: orario, diretta e dove vedere in tv il tennis live

Jasmine Paolini è pronta per la sua prima finale Slam in carriera. Alle 15 di oggi la tennista azzurra se la vedrà con Iga Swiatek, numero 1 al mondo, per chiudere nel migliore dei modi la sua straordinaria esperienza al Roland Garros (dove ha ottenuto la qualificazione in finale anche nel doppio in coppia con Sara Errani). La toscana oggi ha l'opportunità di diventare la prima tennista italiana a trionfare in un major dopo Flavia Pennetta nel 2015 (in quell'occasione il trionfo arrivò agli US Open). A Jasmine Paolini servirà una vera e propria impresa contro la tennista più forte al mondo, nonché vera e propria regina di Parigi: Iga Swiatek ha infatti vinto 34 partite su 35 giocate al Roland Garros. Subito dopo la sfida tra l'azzurra e la polacca, toccherà alla finale del doppio maschile dove Simone Bolelli e Andrea Vavassori affronteranno Marcelo Arevalo e Mate Pavic.