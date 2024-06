Bolelli-Vavassori, niente da fare: Arevalo e Pavic trionfano al Roland Garros

PARIGI (Francia) - Marcelo Arevalo & Mate Pavic (testa di serie numero 9) infrangono i osgni di gloria di Simone Bolelli & Andrea Vavassori (testa di serie numero 11) vincendo la finale del doppio del Roland Garros. La coppia croata-salvadoregna di è imppodta con il punteggio di 7-5, 6-3 dopo un'ora e mezza in un match con diversi rimpianti per i due italiani. Primo set con i servizi che fanno da padroni, 0 palle break concesse da ambe due le parti nei primi 10 game (5-5) ma all'11° gioco la coppia azzurra si procura 4 palle break (15-40 e 2 ai vantaggi) ma Pavic non trema e da solo salva la sua coppia per andare 6-5. La frazione sembra destinata al tie-break sul 40-0 per Bolelli/Vavassori ma la coppia italiana non chiude e gli avversari piazzano 5 punti consecutivi per vincere il game ed il set 7-5 dopo 47'. La reazione azzurra arriva con il break al 3° gioco del 2° set ma il croato ed il salvadoregno lo recuperano subito (2-2). Nel rocambolesco 8° gioco Bolelli/Vavassori si portano 40-15 ma succede di tutto e alla fine Arevalo con la risposta vincente sigla il 5-3. Arevalo/Pavic chiudono il match al 10° gioco malgrado un gravissimo errore del croato sul primo match-point, riscattatosi poi salvando la palla break.