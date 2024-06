Errani-Paolini, sogno sfumato: ko in finale al Roland Garros

PARIGI (Francia) - Coco Gauff & Katerina Siniakova (testa di serie numero 5) vincono il doppio femminile del Roland Garros battendo in finale la coppia azzurra composta da Jasmine Paolini & Sara Errani (testa di serie numero 11). La statunitense e la ceca si sono imposte con il punteggio di 7-6(5), 6-3 dopo un'ora e 47 minuti. Nel primo set la coppia azzurra per due volte recupera il break di svantaggio (2-2 e 4-4) per portarsi 5-4. Si decide al tie-break dove la coppia avversaria piazza un parziale di 4 punti consecutivi vincendo il tie-break 7-5. Il copione del 1° set è riproposto anche nel 2° con Paolini/Errani che recupera due break di svantaggio ma non il 3° che porta Gauff/Siniakova sul 5-3 e servizio per chiudere il match. Per Siniakova si tratta dell'8° titolo slam in carriera in doppio, primo per la Gauff.