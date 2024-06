Alcaraz dopo Sinner rimonta anche Zverev: trionfo al Roland Garros e 3° Slam!

PARIGI (Francia) - Carlos Alcaraz vince il Roland Garros 2024 . Nella finale disputata sulla terra rossa del Philippe Chatrier, il 21enne spagnolo - che in semifinale aveva sconfitto Jannik Sinner - riesce a piegare Alexander Zverev per 6-3 2-6 5-7 6-1 6-2 dopo quattro ore e 19 minuti di gioco. Alcaraz, terza testa di serie, è stato bravo a reagire dopo che nel terzo parziale si è fatto rimontare da 5-2 a 5-7, mentre nel quinto set, avanti 2-1, ha cancellato 4 palle del controbreak.

Terzo Slam per Alcaraz

Il giovane allievo di Juan Carlos Ferrero conquista così il terzo Slam della sua carriera dopo il successo agli Us Open 2022 e la vittoria a Wimbledon di un anno fa. Deve invece ancora rinviare l'appuntamento col primo Major Zverev, che si presentava a Parigi forte del trionfo al Foro Italico: seconda finale in uno Slam per il 27enne tedesco e altra sconfitta dopo quella rimediata con Thiem a New York nel 2020.

Le parole di Alcaraz

"Sono felice. La mia squadra ha fatto un grande lavoro e sono molto grato di avere intorno a me delle persone che sono di fatto una famiglia. Inoltre, ho la fortuna di avere oggi qui i miei genitori e i miei fratelli e sono felice di poter sollevare questo trofeo davanti a loro. Un particolare ringraziamento va anche anche al pubblico, che ha reso questo torneo così speciale". Questo il commosso commento rilasciato dal vincitore del Roland Garros, Carlos Alcaraz, dopo essersi aggiudicato la finale. "Faccio i miei complimenti a Zverev - ha infine concluso lo spagnolo -. So cosa ha dovuto passare per poter arrivare a giocare questa finale e sono certo che avrà altre possibilità per poter vincere".