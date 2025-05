"Alcaraz favorito": Sinner, pretattica Roland Garros e il "piacevole problema" in conferenza

Sinner: "Nadal mi ha aiutato molto"

"Le parole di Rafa Nadal mi hanno aiutato molto, mi hanno fatto bene. Lui conosce come sono fatto io e collega le caratteristiche della mia persona a quelle che ho come sportivo": fra un allenamento e l'altro, Sinner usa parole di grande gratitudine per l'ex campione spagnolo, che lo ha difeso nel difficile frangente della squalifica per il caso Clostebol. "Quel che ha detto mi ha fatto davvero tanto tanto piacere - ha continuato Sinner -, parole del genere di una persona così importante non solo nel nostro sport ma anche come personalità mondiale, mi hanno aiutato moralmente. Ho apprezzato veramente tanto quello che ha detto, lui è persona molto molto onesta, ed è così, uguale a come lo vediamo in tv".