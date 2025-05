Sinner-Rinderknech, Roland Garros: orario, diretta e dove vedere in tv il tennis live

I precedenti

Quello in programma al Roland Garros sarà il quarto incrocio fra Jannik Sinner e Arthur Rinderknech, 29enne francese numero 72 della classifica Atp. Il bilancio recita un 2-1 per l'azzurro, sconfitto 7-6(7), 6-2, 7-5 nella prima sfida, nel 2021 agli ottavi di Lione, e vincitore - nello stesso anno - 6-4, 6-2 ai quarti ad Anversa e - quello seguente - 6-3, 7-6(3) nel Round Robin di Atp Cup.

Dove vederla in tv e streaming

La sfida tra Sinner e Rinderknech è in programma lunedì 26 maggio, ma l'orario è ancora da definire. L'organizzazione del Roland Garros, infatti, ha per ora stabilito i match dei primi due giorni: si partirà domenica con la parte bassa del tabellone maschile (con Musetti, Sonego e Nardi) e con la parte alta del tabellone femminile (con la Paolini), mentre lunedì si svolgeranno i rimanenti incontri delle suddette sezioni, più alcune partite dalla parte alta maschile - tra cui proprio quello del numero al mondo - e della parte bassa femminile (in campo la Bronzetti e la Cocciaretto). Il turno verrà poi completato martedì. Ad ogni modo, tutti gli incontri dello Slam parigini saranno visibili in diretta tv sui canali di Eurosport, disponibili via satellite su Sky (canali 210 e 211) e in streaming sulle piattaforme SkyGo, NOW Tv, DAZN e Discovery+. In alternativa, sarà possibile seguire gli aggiornamenti live sul nostro sito.

La conferenza stampa di Jannik Sinner