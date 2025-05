"Come Nadal con Federer e Djokovic": Alcaraz infiamma la rivalità con Sinner al Roland Garros

PARIGI (Francia) - Detentore del titolo a Roland Garros e fresco vincitore degli Internazionali di Roma, lo spagnolo Carlos Alcaraz ha esaltato oggi a Parigi Jannik Sinner , che ha battuto in finale al Foro Italico. "Per il pubblico, per gli appassionati di tennis - ha detto il murciano - penso che sia straordinario avere degli scontri fra certi giocatori che entusiasmano. La nostra rivalità è bellissima , perché i nostri incontri sono anche molto tattici", ha detto, rifiutando paragoni con leggende del tennis come Borg e McEnroe o Nadal-Djokovic.

"Sinner migliorerà"

Il giocatore spagnolo ha affermato di avvertire come "la gente sia impaziente ogni volta che devo giocare con Jannik. Sono sempre partite di altissimo livello e penso che anche per quelli che non amano per forza il tennis, sia qualcosa da non perdere, un po' come quello che Nadal ha rappresentato per molti tifosi. Jannik ha fatto una settimana incredibile a Roma, ma veniva da 3 mesi senza competizione e questa è una cosa che si fa sentire, soprattutto quando si va avanti nei grandi tornei. Sono sicuro che la prossima volta che ci affronteremo, lui cambierà delle cose, correggerà quello che ha fatto, si migliorerà. Anch'io cercherò di migliorare per provare a batterlo. È quello che hanno fatto i Big Three nel corso della loro carriera, anche con ottime serie di Rafa contro Djokovic, o viceversa con Federer. Devo essere preparato perché so che non vincerò ogni partita contro di lui, è così e dovrò accettarlo. Ogni volta che lo affronto è una battaglia mentale, tattica e fisica al massimo livello, quindi devi essere pronto a qualsiasi cosa accada", ha proseguito Alcaraz.