PARIGI (Francia) - Francesco Passaro fuori all'esordio al Roland Garros 2025. Il numero 139 del mondo va ko in rimonta contro Jesper de Jong. Successo in cinque set per l'olandese, che la spunta, dopo quasi quattro ore di gioco, con il punteggio di 3-6, 6-7(7), 6-4, 7-6(1), 6-1. Al prossimo turno De Jong affronterà il numero 3 del mondo Alexander Zverev , che ha eliminato in tre set - con il pnteggio di 6-3, 6-3, 6-4 - lo statunitense Learner Tien.

Cobolli domina Cilic

Prima gioia azzurra della giornaya sulla terra rossa parigina arriva da fresco vincitore di Amburgo Flavio Cobolli che s'impone nettamente per 6-2, 6-1, 6-3 in un'ora e 43 minuti contro il veterano Marin Cilic ed accede al 2° turno dove affronterà o il canadese Auger-Aliassime o derby contro Arnaldi che si stanno affrontando ora.

Bene Djokovic, fuori Medvedev

Buona la prima per Novak Djokovic. Il serbo, ex numero 1 del mondo e attuale numero 6 del seeding, ha battuto in tre set l'americano Mackenzie McDonald, numero 98, con il punteggio di 6-3, 6-3, 6-3. Daniil Medvedev è stato eliminato al primo turno del Roland Garros per la sesta volta in carriera. Il russo è stato battuto dal britannico Cameron Norrie (n°83) 7-5, 6-3, 4-6, 1-6, 7-5 al termine di un match durato quasi quattro ore. Dopo aver vinto i primi due set, Norrie ha subito la rimonta del russo che ha portato la sfida al quinto set. Nell'ultimo set, la testa di serie numero 11 si era portato avanti 5-3 (andando anche a servire per il match sul 5-4), ma ha perso gli ultimi 4 game della partita.

Avanzano Gauff e Andreeva

Vince all'esordio Coco Gauff. L'americana, numero 2 del seeding e recente finalista a Roma, ha battuto al primo turno l'australiana Olivia Gadecki per 6-2, 6-2. Passa il turno anche la giovane russa Mirra Andreeva, che ha battuto la spagnola Cristina Bucsa per 6-4, 6-3. Infine da segnalare il successo della veterana bielorussa Victoria Azarenka sulla belga Yanina Wickmayer con un rotondo 6-0, 6-0.

