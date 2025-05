Musetti indomabile: Galan travolto in 3 set. Chi è il prossimo avversario

Lorenzo Musetti avanza al Roland Garros. Il numero 7 al mondo, già reduce dal successo sul tedesco Yannick Hanfmann (7-5, 6-2, 6-0), supera in tre set il colombiano Daniel Galan con il punteggio finale di 6-4, 6-0, 6-4. Uno score che consente all'azzurro, uscito tra gli applausi del pubbllico per l'ottima prestazione esibita sul Simonne-Mathieu, di raggiungere il terzo turno del Major parigino, dove affronterà il vincitore del match tra lo statunitense Reilly Opelka (n. 93) e l'argentino Mariano Navone (n. 97). Quanto agli altri top ten in gara, Carlos Alcaraz affronterà Fabian Marozsan, mentre Casper Ruud e Holger Rune saranno impegnati rispettivamente contro Nuno Borges ed Emilio Nava.