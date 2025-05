Sinner-Gasquet: orario, diretta e dove vedere in tv il tennis live

Non si è voluto spendere più di tanto Jannik Sinner , che al debutto contro il numero 75 Atp Arthur Rinderknech (virtualmente n. 81) si è imposto in 3 set con il finale 6-4, 6-3, 7-5 . Il francese ha scelto di strappare quanti più applausi possibili al pubblico di casa, inscenando esultanze di dubbia serietà e mettendo a segno punti superbi che hanno messo a nudo quel po' di ruggine sul polso del campione azzurro rimasta dai 3 mesi di stop. Il prossimo match dirà se si tratta realmente di ruggine o di strategia del numero 1, che preservandosi senza strafare si è ripreso la scena del Philippe Chatrier dopo le boriose sceneggiate del francese - che aveva comunque fatto leva sull'ironia già prima dell'incontro - . Dall'altra parte della rete c'è ora l'ex numero 7 al mondo Richard Gasquet , ora al 166º posto della graduatoria mondiale e che ha annunciato il ritiro al termine del proprio cammino sul rosso di Parigi, dove non è mai andato oltre i quarti di finale del 2016: il francese è reduce dal successo sul connazionale Terence Atmane per 6-2, 2-6, 6-3, 6-0. Chi vince affronterà uno fra Jiri Lehecka e Alejandro Davidovich Fokina , attesi alle ore 11 di giovedì 28 sul campo 13.

Sinner-Gasquet: i precedenti

Sinner e Gasquet si affrontano per la 4ª volta in carriera. Il bilancio dei precedenti riporta il pieno vantaggio dell'azzurro, che ha rimediato il primo successo al primo turno di Indian Wells nel 2023, quando si impose per 6-3, 7-6(2). Lo stesso anno, l'altoatesino si aggiudicò il secondo turno di Halle con lo score 6-3, 5-7, 6-2. Infine, la vittoria conseguita al Roland Garros 2024 valida per il primo turno del Major parigino: 6-4, 6-2 6-4 il finale.

Sinner-Gasquet: dove vederla

Il match fra Sinner e Gasquet è in programma sul Philippe-Chatrier dopo il primo incontro di giornata tra Jessica Pegula e Ann Li previsto per le ore 12. Sarà possibile assistere all'evento in pay tv sui canali dedicati Sky e in streaming sulle piattaforme Now, Dazn e Discovery +.

