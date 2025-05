Musetti come Sinner, il gesto sotto la pioggia e una certezza: "Posso battere chiunque"

Ottimismo per il proseguio dello slam parigino

"L'ambizione cresce dopo aver raggiunto il settimo posto nel raking ATP. Intanto voglio andare oltre gli ottavi qui, che non ho mai superato - ha aggiunto il carrarino -. Ho la mentalità di battere chiunque e so che posso giocarmela con tutti su questi campi. Infine, voglio ringraziare il pubblico che mi è sempre vicino, mi piacerebbe parlare francese per farlo in modo più adeguato".

6-4 6-0 6-4 il punteggio a favore dell'italiano, che nel primo set ha annullato la palla break del potenziale 5 pari, mentre al terzo ha strappato il servizio a Galan nel quinto game. Il prossimo avversario sarà Mariano Navone, numero 97 al mondo, che ha sconfitto in 3 set (6-1 7-6 6-3) lo statunitense Reilly Opelka. Una vittoria a testa nei precedenti giocati entrambi l'anno scorso: l'argentino si è imposto in finale al Challenger di Cagliari, Musetti nel match valido per i Giochi Olimpici di Parigi.