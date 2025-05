Musetti in rimonta, battuto Navone: chi sfida agli ottavi del Roland Garros

PARIGI (Francia) - Lorenzo Musetti fatica all'inizio ma poi ingrana, batte Mariano Navone (numero 97 al mondo) ed avanza agli ottavi di finale del Roland Garros (terza volta in carriera). Sul Suzanne-Lenglen il tennista azzurro si è imposto per 4-6, 6-4, 6-3, 6-2 in tre ore e 25 minuti.

Inizio in salita per Lorenzo, perde il primo set 6-4 (dopo aver recuperato anche un break di svantaggio) e si trova sotto 2-0 ad inizio del 2°, da quel momento il match esplode con break e contro-break tra i due con il carrarino che piazza il 3° break della frazione nel momento clou del 10° gioco per prendersi il set 6-4 dopo 40 minuti. Superato il momento critico la partita è in discesa per l'azzurro che subisce break ad inizio 3° set ma poi piazza 4 giochi consecutivi chiudeno (con qualche brivido) 6-3, nel 4° set subito break (2-0) per portare a casa partita e pass 4° turno.

Musetti adesso aspetta il suo avversario di domenica che uscirà dalla sfida in corso tra Holger Rune e Quentin Halys. Italia in campo anche con Matteo Gigante che sfida Ben Shelton e Jasmine Paolini contro Yuliia Starodubtseva.