Sinner su Musetti incendia il Roland Garros e accende Alcaraz: "Lo voglio lassù con me"

Le parole di Sinner

"Cerco di andare in campo con la giusta concentrazione e di applicare quello che prepariamo con i miei coach. Poi è importante che io mi senta felice in campo" ha spiegato Sinner, che ha vinto la 17esima partita consecutiva negli Slam e raggiunto gli ottavi per la 15esima volta negli ultimi 16 Slam giocati. Lunedì affronterà Andrey Rublev, promosso senza giocare dopo il ritiro di Arthur Fils per la frattura da stress alla schiena rivelata stamattina. "I giorni senza tennis sono importanti per me. Dormirò, penso che saremo in campo per un'oretta. Cerchiamo di migliorare anche se vedendo come ho giocato oggi penso che ci siano poche cose che potrei migliorare. Ieri era il compleanno di Simone (Vagnozzi, ndr), e solitamente quando è il suo compleanno io non gioco mai bene: per fortuna non ho giocato ieri. Oggi questa prestazione è per lui e grazie come sempre al pubblico, l'atmosfera era fantastica".