Paolini, che peccato! Svitolina annulla 3 match-point e vola ai quarti del Roland Garros

PARIGI (Francia) - Si ferma il cammino Jasmine Paolini al Roland Garros. La tennista azzurra è stata sconfitta dall'ucraina Elina Svitolina (numero 13 al mondo) con il punteggio di 4-6, 7-6(6), 6-1 dopo 2 ore e 24 minuti volando ai quarti di finale dove aspetta la vincitrice della sfida tra la campionessa in carica Iga Swiatek e la kazaka Elena Rybakina.

Partenza a fuoco di Jasmine che vola sul 3-0, ha un momento di pausa con la Svitolina che recupera il break (3-2) e poi inizia una fase di break e contro-break con Svitolina che serve sotto 5-4 e per la terza volta perde la battuta (game durato quasi 6 minuti) con Paolini che fa sua la prima frazione in 50 minuti. L'inizio del 2° set segue la falsa riga del primo: Jasmine scappa (4-1), Svitolina rientra (4-3), Jasmine riprende il break, va a servire per il match sul 5-3, perde ancora il servizio con l'ucraina che annulla 2 Match-Point (dal 15-40) e impatta sul 5-5. Si va al tie-break dove la Svitolina è più precisa e ha la meglio 8-6 annullando anche il 3° match-point all'azzurra che serviva sul 6-5. Jasmine subisce il contraccolpo e il 3° set diventa un incubo con la moglie di Monfils padrona della partita: doppio break per il 4-0 che spegne le speranze dell'azzurra.